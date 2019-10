Jugadores del Firpo esperan pago de la fianza

La FESFUT informó el pasado viernes que recibió los 20 mil dólares de la fianza de participación del Firpo en primera división, correspondiente a la temporada pasada, y que ese monto sería repartido entre los jugadores que interpusieron demanda por atraso salarial en el pasado Apertura 2019.



Los futbolistas del plantel usuluteco que presentaron sus demandas para el pago de honorarios e indemnizaciones son Rafael Burgos, Bladimir Melgar, Mario González, Alejandro Cardona, Oswaldo Renderos, Antonio Martínez, Giovanni Zavaleta, Kerin Perlera, Amílcar Bermúdez, André Gómez, Óscar Menjívar, Ronald Perez y José Barahona, pero hasta el momento, siguen sin recibir el pago salarial.

“Estamos esperando que el abogado nos diga el día que podemos llegar para retirar el dinero, no se nos dará todo (monto total de la deuda), pero no sabemos qué día será la entrega”, dijo un jugador del equipo.

La FESFUT informó a través de un comunicado de prensa que la aseguradora ASSA entregó un cheque de 20 mil dólares en concepto de fianza que garantizará parte del pago de salarios atrasados a jugadores y cuerpo técnico del equipo.

“Nos van a repartir (el dinero) a los que demandamos, cada quien informó la cantidad se su salario en el equipo y luego nos cancelarán”, concluyó el jugador.



La directiva del Firpo finalizó el torneo con tres meses y 21 días de deuda, perdió la categoría en la primera división tras finalizar en el último lugar de la tabla acumulada y no se inscribió para esta campaña ni en segunda ni tercera división, ante la falta de finiquitos de sus jugadores y cuerpo técnico.

Otro jugador del Firpo, que pidió reserva de identidad, manifestó que “todavía no nos han cancelado, ese dinero (20 mil dólares) será repartido entre los que demandamos, será un porcentaje de los tres meses de deuda y con el resto quedaremos pendientes hasta que el Firpo quiera inscribir al equipo, tendrán que cancelar, es la única opción”.

Expuso que “no hemos tenido acercamiento con la directiva, a los compañeros de Usulután les pregunto y me dicen que hay nueva directiva, pero todo es un comentario, no pasa a más. Deben de entregar los finiquitos y cancelar los salarios, le puede poner CA (Firpo), le quite LA (Firpo), no puede inscribirse”.

“Aunque sea un poco de dinero tomaremos de la fianza”, concluyó.