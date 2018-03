Jugadores del Firpo denuncian que siguen sin salarios

El torneo ya terminó para el Firpo pero la deuda no se ha acabado. Hace cinco días que los jugadores del equipo pampero no reciben noticias por parte de la directiva, a cargo de Modesto Torres como presidente, y no saben cuando se les cancelará la deuda. Los jugadores amenazan que incluso la situación llegaría a instancias legales.

El venezolano Pierre Pluchino aseguró que nadie de la directiva responde sus teléfonos celulares a pesar que dijeron que solventarían la deuda entre el 20 y 26 de noviembre.

"Los extranjeros estamos en la misma situación. Quedaron en reunirse con nosotros el sábado pasado y no lo hicieron. No sabemos qué día nos van a cancelar y estamos en el aire sin saber a quién acudir", contó Pluchino.

Por si fuera poco, el jugador agregó que en el mes de septiembre el presidente pampero, Modesto Torres, tomó el salario de los jugadores para "invertirlo" en un proyecto que, según comentaron los jugadores, iba a darle ganancias en los meses de octubre y noviembre, y que con esa ganancia saldaría la deuda, algo que nunca pasó.

Además, eso lo hizo prácticamente sin consentimiento de los jugadores.

¿UNA ESTAFA?

"Él (Modesto Torres) nos dijo que iba a modificar los contratos de los jugadores y reducirnos el 25 por ciento del salario si no aceptábamos su propuesta de cederle el mes de septiembre para invertirlo en un negocio que le proporcionaría ganancias para pagar los tres meses de deuda al plantel", comentó el jugador venezolano.

Pero Puchlino no es el único que confirma esa versión. También hay un jugador nacional que da fe de esa decisión que tomó Modesto Torres.

"Nos dijo que iba a invertir nuestros salarios en un proyecto de televisión y que el mes de septiembre que nos quitó nos lo daría en diciembre, pero no nos pagaron ni octubre ni noviembre tampoco", expuso Miguel "Chalate" Lemus, lateral pampero, quien asegura además que a la mayoría del plantel le deben dos meses y medio de salario.

El también venezolano César González confirmó esta versión y junto a Pluchino están esperando a que la directiva responda esta semana. Caso contrario tomarán acciones legales en contra de la directiva.

"El gremio de jugadores en Venezuela está al tanto de nuestra situación y lo que pasa con nosotros. Tomaremos acciones legales si no nos solventan la deuda en estos días", concluyó Pierre.

Además, González confirmó que a los extranjeros del equipo también les deben 26 días del torneo pasado sin tener respuestas, hasta el momento, de la directiva.