Jugadores del FAS dan cuota de confianza a Osvaldo Escudero

En medio de la crisis, el plantel del FAS asumió la responsabilidad del mal momento y respaldó la labor de Osvaldo “el Pichi” Escudero en el banquillo.“Sabemos que está en nuestras manos que el profesor continúe”, afirmó el arquero Adolfo Menéndez, quien también apuntó: “Estar en la posición del entrenador es más difícil, porque él debe elegir a quién poner y a quién quitar, pero es de subirnos al barco todos para ganar los partidos que vienen”. Los tigrillos no ganan desde octubre del año pasado , situación que resulta incómoda para el plantel, según comentó el delantero Rafael Burgos.“Llevamos muchos juegos en los que no hemos podido saborear la victoria. Son cosas que pasan. En tres partidos hemos ido arriba en el marcador, pero no hemos mantenido el resultado”, aseguró Burgos, quien también recalcó que la responsabilidad de las pérdidas no recae en un solo jugador.“No acusamos a un solo jugador. En la cancha somos 11. Igual los que están afuera tienen la misma responsabilidad de lo que le pasa”, dijo.Jorge Morán, mediocampista del FAS, también libró al cuerpo técnico de toda culpa. “Ellos son los menos culpables. Ellos trabajan día a día. Los 11 que ellos eligen son los que representamos durante los partidos. Hay que seguir trabajando porque solo han pasado cuatro fechas. No importan cómo inician las cosas, si no cómo terminan”, afirmó.Para el encuentro de mañana ante el Águila, Escudero no podrá contar con Fernando Castillo, Josué Santos, Denilson Vidal y Josué Rivera, elementos que viajaron con la selección sub-20 a Estados Unidos para disputar un juego amistoso.Aún así, Escudero subrayó que enviará ante el Águila un equipo competitivo. “No sé si el periodismo lo sabe, pero el equipo se fue aplaudido por la afición en Pasaquina. La idea es jugar concentrados durante los 90 minutos”, manifestó Escudero.