Jugadores del FAS: "No estamos en la posición que el equipo merece"

De lado de FAS hubo lamentos por el momento adverso que vive el equipo. Está octavo en la tabla y no gana desde la primera fecha. Hoy, por la fecha 9 del Clausura 2019, no pudo en La Unión y se tuvo que conformar con empate de 1-1 ante Pasaquina.

Los jugadores del equipo santaneco salieron al paso paso por el resultado e hicieron un mea culpa ante la situación que vive el plantel asociado.

"Tratamos de sacar un buen resultado, lastimosamente no se dio. Nos queda trabajar y ver los errores que estamos cometiendo. Nos está faltando esa definición. Hay que trabajarlo. No estamos en la posición que este equipo se merece. No estamos donde lo requiere el club y la afición ", apuntó Xavier García.

Luego, Raúl Renderos, zaguero asociado, consideró que ya no se debe hablar más y salir a demostrar en la cancha.

"Una desconcentración nos cuesta siempre el partido. Ya no hay que hablar tanto y salir a demostrar a la cancha por qué estamos acá. Confío en todos los jugadores que están acá. Tenemos equipo para ser protagonistas", dijo.

Renderos habló también de la necesidad de un triunfo ahora, ese que llegue a llenar de confianza el camerino tigrillo.

"Complicado el momento que se vive porque sabemos todo lo que se exige en esta institución, pero somos los únicos que podemos sacar esto adelante. Es complicado estar durante mucho tiempo sin ganar nada", dijo el zaguero fasista.