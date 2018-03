Jugadores del Chalatenango visitarán la FESFUT para conciliar

Los jugadores del Chalatenango, quienes han presentado 24 demandas por incumplimiento de salario en las oficinas de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), comparecerán mañana jueves junto a su abogado, el licenciado Alexánder Portillo, a un juicio conciliatorio al que también deberá darse cita el actual presidente Fernando Alas, para tratar de llegar a un arreglo por los meses que llevan sin recibir salario.La oficina jurídica de la FESFUT los ha citado a las 8:00 de la mañana, hora en la que deberán estar presentes junto a su abogado, ya que son casos individuales y deben ser vistos como tal."Cada uno de ellos (los jugadores) debe estar en la audiencia para tratar de llegar a un arreglo, en caso de no haberlo, el caso pasará a una segunda instancia, cinco días después, periodo en el que ellos deben reunir pruebas para presentarlas en la siguiente instancia", agregó Portillo."En la etapa próxima, los demandantes deben llevar documentación que respalde su vinculación con el equipo, como contratos, y en el caso de tener testigos, también deben llevarlos", agregó.El volante Víctor Merino Dubón confirmó la información y dijo que fue su compañero Carlos Carrillo quien les informó."Carlos nos pasó el dato, tenemos que estar a las 8:00 de la mañana, a ver cómo salimos", dijo el volante, quien aclaró que a algunos jugadores se les deben dos meses atrasados y a otros, tres. "A los que jugamos desde el torneo pasado nos deben tres meses; a los nuevos, dos", explicó.El caso del colombiano Bladimir Díaz, quien además de la falta de pago exigía un apoyo económico para su operación de rodilla derecha, no pudo ser incluído en el fajo de demandas, ya que su problema fue posterior a haber firmado el contrato."Lo de su lesión no cabía, no se pudo agregar", explicó Carrillo.Díaz fue operado el pasado 28 de abril. La intervención costó 7 mil 219 dólares, de los cuales la aseguradora de los equipos de la primera división cubrió 4 mil. Una fuente que pidió anonimato, dijo que el dueño del club, Francisco Peraza, ya tiene el dinero para responder por la demanda y así comenzar de cero el próximo torneo.El Chalatenango fue uno de los equipos involucrados en la lucha por no descender, pero se salvó.