Jugadores del Chalatenango quedaron plantados y sin salarios

Los jugadores del Chalatenango se presentaron hoy a una audiencia conciliatoria para solventar las demandas impuestas ante la FESFUT por la deuda salarial de parte de la dirigencia norteña, pero nuevamente recibieron una bofetada, pues el presidente del equipo, Fernando Alas, no se presentó.

En total son 24 jugadores del Chalatenango los que han demandado al equipo por deudas que van de dos a tres meses sin salarios. Hoy debían conciliar con Alas para buscar una solución rápida a la problemática, pero esta vía tampoco funcionó.

El pope norteño no se presentó al departamento jurídico de la FESFUT, donde había sido citado, y fue reprogramada otra audiencia para el próximo jueves 11 de mayo.

Alas presentó una nota justificándose, sin embargo, los jugadores, a excepción de los extranjeros (Rodrigo Cubilla, Carlos Angulo y Mauricio Mendoza), comparecieron ante el jurídico y firmaron un acta de asistencia. Ellos reclaman el pago de tres meses de salario correspondiente al recién finalizado Clausura 2017 y 26 días del mes de noviembre de 2016.

Douglas Portillo, abogado de los jugadores, sostuvo que “el procedimiento indica que hay una segunda convocatoria, otra audiencia conciliatoria, en el inicio de la demanda eran tres meses de salario, pero dentro de la nueva demanda se ha pedido que se tomen en cuenta los días que se van devengando conforme estuvo la demanda en trámite, hablamos de tres meses y días, por lo terminado del torneo hasta el sábado (pasado)”.

¿QUÉ PASARÁ SI NO LLEGA?

Portillo añadió que actualmente no hay acercamientos con la directiva del equipo. “En caso que el próximo jueves tampoco se presenten la etapa de conciliación quedaría terminada y les darían cinco días para que contesten cada demanda. Presentaron un escrito (justificación de ausencia) pero no nos dieron las razones por las que no comparecieron”, expuso el abogado.

Mientras que Carlos Carrillo, defensor del equipo norteño, aseveró que están preocupados porque las familias de los jugadores necesitan el ingreso económico: “esperamos resolver pronto esta situación, vemos buena disposición de la FESFUT al programar pronto la cita, pedimos por favor que nos ayuden a agilizar, porque son muchas familias las que esperan una resolución, ojalá que esto se solucione”.