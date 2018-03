Jugadores del Chalatenango empezaron el proceso de demanda

En Chalatenango sigue ardiendo Troya. Hoy por la mañana los jugadores del plantel norteño cedieron un poder a su abogado para que se inicien los trámites de la demanda por incumplimiento de dos meses de salario.El tema económico sigue complicado y continúa la calamidad. Ante eso, el delantero Bladimir Díaz rompió el silencio y la emprendió contra el presidente de esa representación, Fernando Alas."Él no tiene comunicación con nosotros. No sabe lo que pasa en la cancha. No se presenta al estadio. Anda desaparecido y luego aparece. Estamos cumpliendo como jugadores. El tema de nosotros está claro y es salvar la categoría. De parte de él ha habido faltas al respeto para nosotros. No sabemos nada de él. Para nosotros, él no es nada. Yo en lo personal no confiío en él. El señor no existe para el grupo. Lo mejor que podría hacer es desaparecer de nuestros lado", apuntó el atacante cafetero, en plática con EL GRÁFICO.De acuerdo con Díaz, la deuda con los jugadores casi es de tres meses. "Ya con dos meses de atraso podés demandar. El abogado nos está asesorando para tomar cartas en el asunto. De la taquilla del último juego contra Sonsonate se recogió poco ($1,500) pero se hizo de manera transparente, que es lo importante. Eso da credibilidad. Tengo fe de que la taquilla podrá ser mejor para el juego contra Alianza (por la jornada15)", apuntó el líder de goleo del certamen.El presidente del Chalatenango dijo desconocer las acciones que han emprendido los jugadores para demandar a la junta directiva."No tengo conocimiento. Cuando el representante legal de ellos lo formalice y sea notificado voy a saber algo. Pero creo que ahora los jugadores están más concentrados en el juego de mañana contra UES", apuntó el dirigente del plantel chalateco.