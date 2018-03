Jugadores del Chalatenango acudirán a la FESFUT

El plantel de jugadores del Chalatenango llegará este jueves a las 10:00 de la mañana a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para asesorarse sobre los pasos legales que deben dar contra la actual directiva del equipo, que les adeuda tres meses de salario.

El equipo no realizó las últimas dos sesiones de entrenamiento de la semana, previo al partido contra el Isidro Metapán, como medida de presión ante la falta de pago. El martes levantaron la huelga luego que el presidente del equipo, Fernando Alas, se comprometió a entregar la administración a un grupo de empresarios locales.

Sin embargo, la mañana de este miércoles el equipo volvió a la huelga luego que Alas no finiquitara el traspaso. “Fue una falta de respeto a la palabra que nos dio en su momento, nos aseguró que cedería al equipo y confiamos en su palabra, por eso levantamos la huelga, entrenamos (el martes)”, dijo un jugador que pidió reserva de identidad.

El jugador aseguró que este jueves a las 10:00 de la mañana acudirán a la FESFUT para consultar aspectos legales tras la deuda de tres meses con el grupo de jugadores que está en las filas norteñas desde el pasado Apertura 2016 y con la otra parte que acumula dos meses sin recibir salario.

PRUEBAS



La tarde de este miércoles a la sala de redacción de EL GRÁFICO llegó un audio donde Fernando Alas, actual presidente del equipo alacrán, conversa vía telefónica con el grupo de empresarios interesados en administrar al equipo y donde el pope se compromete en ceder al equipo de inmediato.

“Yo les deseo éxitos, tenés mi llamado, el contrato, mis generales, hagan el cuerpo legal, comiencen a elaborar el contrato y hay estamos. Si ustedes lo procesan ahorita yo los espero, a la una, dos tres de la madrugada, no me muevo de aquí, estamos claros. Yo estoy dispuesto y disponible como les dije, aquí que nos acompañen alguien mañana, si no tenés quien elabore el documento, yo comprometo mi función pública de secretario general de la Liga, no puedo mentirles, pues, me entendés”, se escucha en el audio.

Según los jugadores, esta es la principal prueba de que Alas faltó a su palabra de ceder al equipo y que por eso no entrenarán hasta una solución a sus peticiones.