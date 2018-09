Jugadores del Audaz se quejaron del calor en el Ana Mercedes Campos

Al Audaz no le pareció correcto jugar a las 11:00 de la mañana en su visita a Sonsonate, este domingo, debido al fuerte calor y humedad que afectó los intereses coyoteros.

"El clima pega un poco e igual ellos tuvieron acciones de peligro, las concretaron, pero nosotros también tuvimos las nuestras. Me parece que el empate es justo, aunque la humedad sí afecta un poco, no me parece lógico jugar a esta hora, pero tenemos que acatar indicaciones", valoró el mediocampista venezolano Eduardo Rodríguez.

Otros jugadores del cuadro apastepecano, como Elvin Alvarado o Iván Barahona, hicieron énfasis en que la temperatura es un factor en contra.

Incluso el sonsonateco René Gómez, baja en este encuentro por lesión, dijo que es importante hidratarse bien durante toda la semana, y no solo antes del partido, para rendir en la cancha.

Metido de lleno en el juego, Eduardo Rodríguez se mostró satisfecho por anotar su primera diana en el fútbol nacional. "Estoy tranquilo y contento por marcar mi primer gol en El Salvador. Ahora hay que apostar a la continuidad del grupo", aseguró con actitud positiva.

Sobre el nivel de juego de sus compañeros, el suramericano manifestó que van en ascenso.

"Venimos mejorando. Sabemos que el juego anterior (derrota 4-1 ante Pasaquina) tuvimos más opciones que el rival y al final cometimos errores y nos los cobraron", expuso.

PÉREZ, CAUTO

En esa misma línea habló el DT German Pérez, quien dijo que tienen toda la semana para corregir los aspectos que no le gustaron tras el 3-3 en el Ana Mercedes Campos.

Al hondureño se le vio muy activo e inquieto dando indicaciones. Sobre esto, dijo que "desde un principio vinimos a proponer. Hoy jugamos contra un rival fuerte y ahora vamos a una semana larga en la que debemos trabajar en los errores que cometimos. Pienso que tuvimos varios errores, ahora debemos pensar en el futuro".

Aunque también expresó su satisfacción por los aspectos que consideró positivos en la cancha.

"Me gustó rendimiento ofensivo, pero no amarramos atrás, nos faltó ser más fuertes. Debemos trabajar más. Desconfianza no hubo en defensa, sino que hubo una pequeña distracción de los centrales a la hora de cortar y producto de ello recibimos el gol (3-2 parcial)", indicó el estratega de los coyotes, que vive su segunda etapa al frente del equipo.