Jugadores de Pasaquina preoucupados por deuda

Los jugadores y cuerpo técnico del Pasaquina confirmaron a esta redacción que la junta directiva del Pasaquina adeuda tres meses de salario a los jugadores y cinco meses al cuerpo técnico.

El Pasaquina perdió la categoría de la primera división al no presentar los finiquitos de algunos jugadores hace una semana durante el trámite de inscripción del equipo, por eso, la categoría quedó en manos de la FESFUT, quien decidirá qué hacer con ella.

El pasado lunes, varios jugadores del Pasaquina difundieron una carta en donde pedían a la FESFUT resolver su situación económica.

Espero que compartan porfa se les agradece .. pic.twitter.com/ASizW7IC8M — Otoniel salinas (@OtonielSalinas7) 9 de julio de 2019

El Gráfico platicó con el capitán del equipo oriental Isaac Zelaya sobre dicho comunicado. Zelaya confirmó la existencia de la deuda económica por parte de la junta directiva de exequipo de la primera división hacia el plantel y pidió a la federación resolver la situación económica.

"Básicamente lo que se le pide (a la FESFUT) es que se resuelva de una manera que se nos resuelva la situación económica a los jugadores y al cuerpo técnico. Nos deben tres meses, nosotros queremos una solución que nos dé el beneficio a nosotros".

Zelaya agregó que "queremos que ellos vendan la categoría y que con ese dinero nos traten de cumplir nuestra deuda, claro eso es una opción, no sé al final que se puede resolver o que posición tomen ellos", agregó.

Por otro lado, El Gráfico también conversó con José Romero, técnico que terminó dirigiendo al Pasaquina en el Clausura 2019, quien afirmó que al cuerpo técnico se le adeuda cinco meses de salarios.

El estratega nacional también señalo que por el momento no quiere dirigir a equipos en el país debido a que no quiere volver a pasar por dicha situación.

"Yo respaldo a mis jugadores porque el cuerpo técnico también estoy afectado. A mi persona le deben cuatro meses y tres semanas".

"He tenido ofertas de otros equipos pero no he querido dirigir porque he quedado afectado por no devengar cinco meses, uno se abstiene a querer dirigir otra vez. Uno dice no, volver otra vez a eso no", concluyó el técnico nacional.