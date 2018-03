Jugadores de Municipal Limeño habrían recibido ofensas de un árbitro

Hugo Ovelar, entrenador del Municipal Limeño, manifestó que sus jugadores recibieron agresiones verbales de parte del árbitro Jaime Herrera, en el partido que este miércoles sostuvieron ante el Isidro Metapán.“Decirles cosas en algún momento a mis jugadores es una falta de respeto que se tiene que hablar”, afirmó Ovelar, quien también subrayó: “Todos estamos aquí a través de los jugadores y no se les debe faltar el respeto”.El suramericano no profundizó sobre las palabras citadas por Herrera. No obstante, externó que el rol de los árbitros se limita a “pitar” y “hacerlo bien”.“Entrenadores, periodistas y la gente que viene a los estadios. Todos estamos unidos a través de los futbolistas. Nosotros trabajamos a través de futbolistas y ellos (árbitros) también. Ellos no pueden venir a decir que son un dios en el fútbol”, mencionó.Los cucheros cayeron con marcador de 1-0 ante el conjunto metapaneco, en un partido con pocas opciones ofensivas de parte de los orientales.