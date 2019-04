Jugadores de Firpo consideran inmerecida la derrota ante Pasaquina

El capitán de Luis Ángel Firpo Edwin Martínez no pudo contener su inconformidad por la derrota de 0-1 ante Pasaquina en el estadio Sergio Torres Rivera por la fecha 16 del Clausura 2019 que los mantiene como candidatos al descenso a falta de siete fechas.

El capitán del Firpo dejó entrever una sensación de impotencia en el equipo luego haber malogrado un penalti y no sacar aprovecho de la expulsión que sufrió el equipo burrito de Nelson Moreno, al minuto 61.

"Es lamentable porque en la semana nos partimos el culo corriendo y a la hora de los partidos no se nos da el resultado. Mucha bronca la verdad”, comentó la Muñeca Martínez.

Según el defensa pampero el equipo generó ocasiones pero no tuvo definición. “Esta noche (sábado) creo que no merecíamos perder, pero no es de merecer sino de hacer las que tengas. No pudimos meter varias que tuvimos y hay que pensar en el próximo partido".

Al Firpo le quedan siete partidos y duelos directos aún pero debe sumar para hacer posible un milagro.

Mirá sus declaraciones completas: