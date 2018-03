Jugadores de Firpo alzaron su voz de inconformidad

Jugadores y cuerpo técnico de Firpo expusieron en una conferencia de prensa realizada en Usulután las condiciones en que se encuentran por el no pago de un mes de salario más viáticos pendientes de la pretemporada que hace ya insostenible la interna del equipo taurino que marcha último en la tabla de posiciones del Apertura 2017 con apenas tres puntos.“(La conferencia) era para hacerle saber a la gente nuestra situación económica como jugadores de Firpo y hacer conciencia a la gente que le compete pagarnos. El llamado es al presidente (de Firpo) para que nos pague nuestros salarios atrasados, fueron esos los temas tratados en la conferencia”, confesó el defensor Félix Sánchez.El zaguero explicó que “lastimosamente sabemos que el presidente (Raúl Mendoza Galo) está mal de salud y no vemos que otras personas de la directiva se acerquen para darnos la cara y explicarnos el porqué del atraso salarial y cuándo nos pagarán. Tanto que venimos esperando, esperanzados solamente a las taquillas y sin saber cómo va el traspaso de la presidencia, deseamos saber quién nos puede explicar, la gente dueña del equipo nos evaden nuestras preguntas y deseaos que ésto se resuelva pronto”, afirmó el jugador taurino.En la conferencia de prensa estuvo presente todo el plantel de jugadores del equipo pampero, así como el entrenador Juan Ramón Sánchez y sus asistentes.Por su parte, el atacante venezolano, Pierre Pluchino, aseguró que “fue decisión del grupo hacer la conferencia y dejar de dar declaraciones de nuestra situación y hacerle el llamado a la dirigencia para que nos dé la cara a nosotros, lo que debimos decir hoy se ha hecho, se ha dicho todo y lo que nos queda es esperar que la dirigencia nos dé la cara para que solventen nuestro problema salarial”, destacó.Pluchino confesó además que “la situación nuestra es precaria, muchos por no decir todos estamos sufriendo no solo de ahora, es de varios meses el probelma salarial, el equipo no quiere seguir así,se decidió denunciar lo que estamos sufriendo, queremos una solución para trabajar tranquilo y que los compañeros que están pasando necesidades, no son dos o tres, son 25 familias las que necesitamos llevar la plata para comer, hay que ser responsables cada parte de Firpo para solventar el problema salarial”, explicó el atacante sureño.