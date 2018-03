Jugadores de FAS explotan en redes sociales exigiendo sus salarios

La plantilla de FAS se ha valido de las redes sociales para manifestar su malestar en torneo a los impases económicos.Al día de hoy, la directiva del cuadro asociado adeuda un mes con seis días a la plantilla. De acuerdo con Salvador Polanco, director deportivo del equipo, la situación se resolverá en los próximos días. “Está por solventarse. No creo que vaya pasar de esta semana que viene o la próxima. En 15 días, a más tardar, ya se tendría resuelto el tema económico”, aseveró Polanco.Los tigrillos, de la mano de Christiam Álvarez y Emiliano Pedrozo, quedaron al margen del título luego de ser eliminador por el Santa Tecla en cuartos de final. En el partido de ida, que tuvo lugar en el estadio Óscar Quiteño, la directiva reportó.A través de redes sociales, Jonathan Jiménez, lateral izquierdo del equipo afirmó: “¿Hasta cuándo vamos a esperar? Ya mucho de lo mismo, rogar para que te den lo que ya has ganado. Lo mejor será buscar nuevos horizontes”.En la misma línea, Rubén “el Polaco” Marroquín afirmó: “Es insostenible eta situación. Ya no se puede estar así. Mendigamos lo nuestro”.Fernando Castillo, extremo derecho del equipo, también apeló a las redes sociales para verter fuertes declaraciones. “No es justo que esto esté pasando en un club tan grande como FAS. Si esto sigue así, doy un paso al costado. Aguanté mucho ya”, publicó.Esta semana, cuerpo técnico y director deportivo sostuvieron una reunión para definir inicio de pretemporada y aspectos de planificación. Según subrayó Polanco, el arranque de labores dependerá de la inauguración del Apertura 2017, que tentativamente está fijado para la primera semana de agosto.