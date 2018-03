Jugadores de Chalatenango esperan audiencia de conciliación en FESFUT

El sábado por la noche, Chalatenango salvó la cartegoría con el triunfo por 1-2 ante Santa Tecla. Pero más allá de ese logro deportivo, la dirigencia de los norteños tendrá que enfrentar las demandas interpuestas por 24 jugadores del plantel.



De acuerdo con el abogado de los futbolistas norteños, Alexánder Portillo, esta semana tendría que haber notificación de parte del Tribunal Arbitral de la FESFUT para convocar a una audineencia de conciliación con la dirigencia del plantel chalateco, encabezada por Fernando Alas.



"Vamos a esperar si los dirigentes del equipo llegan con alguna propuesta que sea factible para los jugadores", apuntó el abogado de los jugadores de Chalatenango.



De acuerdo con Portillo, si no se logra un acuerdo en esa audiencia, se tendrá que esperar una sentencia que pueda brindar el Tribunal Arbitral.



En el litigio iniciado por los futbolistas del plantel norteño hay demandas hasta por tres meses de salario. Ese es el caso del uruguayo, Rodrigo Cubilla.



'"Yo vengo del torneo anterior.Esta es una situación difícil, más para uno como extranjero. Jugué seis años en Guatemala y nunca me había pasado esto. Mi primera experiencia en El Salvador ha sido dura, crítica. Cuando vine me mandaron a un hotel que para qué te cuento. Estuve 20 días para salir a buscar una casa, que yo tuve que buscarla. Yo tuve que amueblarla", dijo el delantero uruguayo, sobre calamidades que ha vivido en su paso por el conjunto alacrán.



Por su parte, el presidente de Chalatenango, Fernando Alas, aseguró que no ha recibido ninguna notificación legal sobre las demandas de los jugadores.



"Soy de los que considero que el proceso va a llevar su curso normal para lo cual vamos a tener que tomar acuerdos y ver cómo se solventa esta situación. Esta no es la primera demanda que voy a enfrentar", apuntó el dirigente chalateco.