Jugadores de Águila no quieren tomar medidas extremas

Tras publicar dos comunicados en redes sociales, uno anónimo y otro firmado por todo el plantel de CD Águila, uno de los integrantes del equipo decidió hablar de cómo han manejado la crisis en el nido, luego de dos meses de atraso salarial.

Este jugador comentó que el comunicado de la dirigencia, emitido com respuesta a los reclamos por la falta de pagos, no fue bien recibido, además negó que les hayan ofrecido cancelarles un mes de salario, entre otros problemas.

"Todos estamos de acuerdo con lo que se está haciendo. Entonces no sé por qué la junta directiva, en qué se basaron (en su comunicado), porque hasta nos pusieron en mal a nosotros, diciendo de que por bajo nivel de juego (no llega la gente) y si mirás la tabla estamos a ocho puntos del segundo (Santa Tecla) y vamos contra ellos", comentó molesto.

Sobre la posibilidad de que les pagaran un mes, aspecto que mencionó el presidente del club Pedro Arieta Iglesias, este elemento aguilucho lo desmintió.

"Eso es mentira, que nos han ofrecido... Lo último que se nos dijo fueron 15 días, de una deuda de dos meses. Ese ofrecimiento ni siquiera llegó por parte de ellos, sino que nos llegaron a decir, pero no queríamos. Queríamos un mes y esperar el otro. Nosotros dimos opciones y ellos no contestaron el teléfono, en ningún momento nos dieron soluciones".

MEDIDAS

Sin embargo, pese al malestar, indicó que por el momento no piensan dejar de entrenar o ausentarse de alguno de los encuentros, incluyendo el de mañana ante el Santa Tecla.

"Nosotros como lo planteamos, no queremos tomar medidas extremas, por respeto a la afición y a la institución, por eso. Es una situación que no se puede mantener porque dos meses y contando que nos deben, cuatro que le deben a (Richard) Dixon, tres que le deben a (Jaime) Medina (asistente de Osvaldo Escudero)... No le han pagado ni un dólar desde que vino", lamentó.

También dejó la puerta abierta a más medidas en caso de que no se les pague con prontitud.

"Si ellos no nos dan ninguna solución, como cualquier empleado estamos en nuestro derecho de hacerlo. Pero si ellos pueden tomarse un poco de su tiempo y tratar de arreglar la situación, no de justificarse... porque no se trata de echarse culpas", comentó.

Finalmente, lamentó el clima de incertidumbre que se vive en el club.

"No se sabe de nada, no se dice nada y se le echa la culpa a los jugadores y de que la gente no llega. En lo personal, le he visto dos veces la cara a los presidentes en lo que va del torneo. (A Pedro Arieta Iglesias) lo vimos después del juego con Dragón pero no dijo nada", expresó.

Algunos jugadores han optado por expresarse en redes sociales sobre la situación actual, tanto en el plano económico como deportivo:

Como dijo un amigo, que Dios nos socorra.. — Tony Rugamas (@DRugamas) 4 de noviembre de 2017