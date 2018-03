Jugadores ayudaron a secar una cancha en tercera división

El fin de semana arrancó la segunda vuelta del Apertura 2017 de la tercera división profesional y uno de los partidos más llamativos, no tanto por los goles sino por las condiciones en las que se jugó, fue el que libraron el Nuevo San Sebastián y el Santa Rosa Guachipilín.La lluvia que cayó sobre la cancha San Miguel, casa del Nuevo San Sebastián, complicó el inicio del partido y puso en duda su realización. Habían charcos y las líneas de cal habían desaparecido.Los técnicos y jugadores querían que el partido no se realizara, pero el árbitro ordenó que se retirara el agua estancada, una labor que tuvo que realizar el delegado de cancha y los mismos jugadores. Incluso el equipo visitante, el Santa Rosa Guachipilín, tuvo que secar el agua acumulada en su zona chica.Producto de ello el juego se retrasó 18 minutos y el juego se complicó, pues el balón no corría bien y apareció el juego brusco.El equipo local se adelantó con gol de Carlos Solano, pero Cristian Linares y Sergio Arriola le dieron vuelta al marcador.El Santa Rosa se pone tercero en el grupo Centro-Occidente A de la tercera división, mientras que el San Sebastián se queda en la sexta casilla.