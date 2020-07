Jugadores aceptarán un 20 por ciento de descuento para el Apertura 2020

Representados por de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES), los jugadores de primera división enviaron una correspondencia a la sede de la liga de privilegio para comunicar que aceptarán un 20 por ciento de descuento en sus salarios, para que pueda disputarse el Apertura 2020. Fue el presidente de ASOFUTPROES, Carlos Carrillo, quien presentó en físico los acuerdos ante el circuito mayor este jueves por la mañana.

Por su parte, Alexánder Portillo, abogado de ASOFUTPROES, confirmó a EL GRÁFICO que el porcentaje de reducción salarial para los jugadores será del 20 por ciento para el Apertura 2020. Ese jurista también aseguró que entre los acuerdos con la comitiva de primera división se ha intentado proteger a aquellos jugadores que su sueldo no es mayor a $800. "A esos jugadores, al hacérseles algún tipo de descuento, quedarían perjudicados. Por eso eso se los ha dejado exentos de esa reducción. No van a tener variaciones en sus honorarios", apuntó el legalista.

Luego, Portillo dijo que esta reducción en los salarios de los jugadores es exclusiva del periodo de emergencia sanitaria por coronavirus, a escala mundial. Según conoció EL GRÁFICO, una vez que la situación de salud, por coronavirus, se normalice, los contratos de los jugadores volverán a hacer los mismos que están registrados en la primera división y en la FESFUT.

"Estamos buscando que el torneo de Apertura se realice (desde el 12 de septiembre) y dure la mayor de tiempo posible. Creemos que hemos logrado un entendimiento. Ese acuerdo con la primera también conlleva compromisos de salud para los equipos, así como el cumplimiento de otras obligaciones y por ese lado nos sentimos satisfechos", externó Portillo en plática con este medio.

Primera responde

Por su parte, el presidente de la primera división, Samuel Gálvez, vio atinada la decisión de ASOFUTPROES en cuanto a permitir que se descuente el 20 por ciento de salario a los jugadores para el Apertura 2020.

"No hay problema. Más o menos en esa línea habíamos quedado. Pero de todas manera, eso del porcentaje no era condicionante. Lo que les hicimos saber a los jugadores es el problema económico que hay en los equipos. No va a llegar afición a los estadios y demás. Nosotros queremos que ellos entiendan que esto es un esfuerzo de todos, porque esto así es. Tras normalizarse esto debido a pandemia, sus contratos registrados en FESFUT volverán a ser los mismos. No tendrán cambios. Acá lo que estamos buscando es pagarles todo el torneo ", dijo el titular de la categoría mayor.

Gálvez insistió en la idea de que ahora se vislumbra un torneo sin acceso de aficionados a los estadios. "Va a ser bien difícil que la gente quiera ir al estadio,aun si se pueda ir, Nadie va a querer a arriesgar a su familia. El miedo de poderse contagiar por esta pandemia es latente para todos", apuntó

Por otra parte, Gálvez dijo que este viernes habrá asamblea de presidentes de primera división, para acordar la fecha de inicio del Apertura 2020. Aparte de eso, también deberá quedar definido el sistema de competencia para ese nuevo certamen. En cuanto al protocolo de salud, Gálvez insistió en que lo presentarán luego de definir el formato de competencia, que se espera que sea este viernes.