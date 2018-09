Jugadora del Alianza Women fichada por un equipo español

Por medio de un comunicado oficial, el Alianza confirmó que una de sus jugadoras formará parte del Club Deportivo El Ejido, que actualmente está en la segunda división de La Liga Andaluza de España.

Se trata de Karen Landaverde, quien también ha sido seleccionada nacional y jugó antes en el extranjero con el River Plate argentino por un año.

Karen Ladaverde, jugadora del Alianza Women.

Después de coronarse invictas en la liga nacional femenina y lograr un bicampeonato, el Alianza Women llegó a un acuerdo con el equipo español por la cesión de Landaverde.

"Este fichaje se dio, así literalmente, de la nada. Ellos me escribieron en Facebook. Me escribió su representante y me dijo que tenían referencias de mí y me dijeron las condiciones que me daban y que me querían para dos temporadas. Me plantearon el proyecto que tienen, que quieren subir de categoría e ir avanzando", expuso la nueva legionaria.

Landaverde es la primera salvadoreña que jugará en un equipo europeo. La joven de 26 años juega al fútbol desde los cuatro años y siempre ha destacado en lo que hace. Goleadora innata, Karen suele marcar los tantos que dan la victoria a los equipos para los que juega.

El Alianza agradeció a Karen por su liderato en el equipo y expresó sus deseos de éxito para el nuevo escenario futbolístico de la deportista.

Su trayectoria como futbolista profesional permitió a la volante que se abrieran puertas internacionales. "Por un momento creí que quizá era algún troll. Empecé a mover algunos contactos para saber si era real y evidentemente así fue. Al final hablamos por teléfono y me dijeron que le dieron referencias mías de Argentina, porque estuve un año allá y luego se contactaron con la gente de Alianza".

"Voy a firmar con ellos cuando llegue allá, pero sí hay un acuerdo, ya me dieron los papeles que necesito para presentarlos a la Federación de Andalucía, la transferencia ya la pidieron y ya fue enviada. Viajo el 19 de septiembre, ya tengo el vuelo. La temporada inicia en octubre", confirmó la aliancista.