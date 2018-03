Jugador tico al que Pinto desechó en 2014, hoy lo deja casi eliminado

Quedó fuera de Brasil y hoy nos clasificó a Rusia



Extasiado y arropado como un héroe por compañeros y periodistas, Kendall Waston celebró a lo grande la clasificación de Costa Rica a la Copa del Mundo Rusia 2018.Waston fue el autor del gol sobre el minuto 96; un tanto que dio la paridad en el marcador a "la Sele" ante Honduras (1-1) y con ello, el boleto al Mundial.Hacía cuatro años que el jugador fue privado de jugar la máxima fiesta del balompié al ser descartado por el entrenador Jorge Luis Pinto, que ahora dirige a Honduras."¿Te acuerdas de lo que pasó hace cuatro años?", se le consultó a Waston. "Claro que me acuerdo", dijo extasiado el jugador y aclaró, "pero no es una revancha contra Pinto".El ambiente que rodeaba el partido entre costarricenses y hondureñols estaba cargado desde la previa. Pinto, que clasificó a Costa Rica a Brasil 2014 (Mundial en el que también la dirigió) volvía al país donde había sido exitoso y en el otro extremo estaba Waston, quien no pudo estar en esa cita por decisión del míster."La gente habla que tenía una revancha contra Pinto", dijo el jugador, pero reveló que el DT, no tomó una decisión antojadiza en su momento y tomó su parte en el asunto."Yo asumo mi responsabilidad; en su momento yo no di todo lo que tenía que dar y quiero dejar ese capítulo ahí", subrayó."¡Es sabroso!", agregó y dejó claro que el tanto anotado siempre lo llevará en la memoria. "El gol nunca se me va a olvidar, no me importa el minuto en el que fue el gol. La cosa es que vamos para el Mundial", dijo eufórico.