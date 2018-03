Jugador sorprende en Liga Premier inglesa con unas zapatillas de Dragon Ball Z

Your favorite ?? 1 / 2 / 3 / 4 ?? ?? Una publicación compartida por Bakary Sako (@baky_sako) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 11:20 PDT

Bakary Sako, delantero del Crystal Palace de la Premier League inglesa, es un fan de la serie Dragón Ball Z y decidió mostrar su amor por el ánime con un diseño personalizado en sus botas Mercurial Nike, que más de uno quisiera tener.Orravan Design es el creador de una nueva e impresionante colección para uno de sus clientes más leales y en sus redes sociales Sako mostró su colección de Mercurial Superfly, inspirada en las mangas Monkey D.Luffy, de One Piece; Ryu, de Street Fighter; y Naruto.El Crystal Palace no pudo contra el rival y cayó por 0-1, pero Bakary Sako no pasó desapercibido con sus botas de Dragon Ball Z.El francés ingresó al campo al minuto 77, en sustitución de Ruben Loftus-Cheek ante el Southampton y cuando el Crystal Palace ya perdía. No consiguió el gol, pero sí quedó para la posteridad.Las botas son pintadas a mano y requieren muchas horas de trabajo. Aquí las podés ver: