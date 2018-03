Jugador se retira del fútbol para ayudar a su sobrino enfermo

La historia del futbolista Alejandro Benítez ya se ha vuelto viral, pero no precisamente por su calidad en las canchas (que igual la tenía, pues jugaba en la liga de ascenso argentina) sino por el gran gesto humano que realizó al dejar su carrera para salvar la vida de un pequeño de tan solo nueve meses de edad.

Milo es su sobrino de nueve meses y sufre de obtrucción biliar casi desde su nacimiento. Pese a los tratamientos, los médicos revelaron que la única manera de salvarle la vida era con un transplante de hígado y resulta que Alejandro, su tío futbolista, era el único compatible.

Alejandro tiene 30 años y siempre ha jugado en el Central Larroque de Entre Ríos, club de la categoría Federal C de Argentina. Cuando se enteró de que podría salvar la vida de Milo no dudó ni un momento en dejar los tacos y el balón. Se puso una bata de operaciones y se metió al quirófano, para meter el mejor gol de su vida.

"Nunca dudé en donarle parte de mi hígado a Milo, no me importó nada. Sabía que era compatible y no lo dudé", contó Benítez a medios de su país.

Tanto él como Milo salieron bien de la operación y cuando Alejandro volvió a su ciudad natal fue recibido como héroe, como si acabara de ganar un Mundial de la FIFA.

Wily, el padre de Milo escribió en Facebook: "En una actitud de gran héroe 'Lulo' donó parte de su hígado para que pueda vivir mi hijo. Su acto de amor familiar sobrepasó los niveles de valentía, entereza y entrega hacia su sobrino,sin importarle los costos que estos traían de manera temporaria para su calidad de vida".