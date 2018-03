Jugador salvadoreño es sancionado por crítica en Twitter

Pohl como el lic hernandez si algo tienen es la buena voluntad de querer cambiar las cosas. CARRILLO SEGUIRA ROBANDO https://t.co/14H1FnCbMs — kalimba sosa (@luiskali17) 3 de octubre de 2017

De manera insólita, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) sancionó con seis partidos al jugador del Vendaval de Apopa, Luis "Kalimba" Sosa por una publicación en Twitter en la que aparentemente atacaba a un miembro del comité ejecutivo de esta entidad.Esto fue lo que escribió Sosa:El ex jugador del Sonsonate aseguró que al referirse a "Carrillo" fue el dirigente Hugo Carrillo, actual vicepresidente de la FESFUT, el que se sintió aludido y es por eso que llega la sanción."Yo en ningún momento he puesto a quién me refería. Me sancionan por algo incomprensible y creo que soy el primer jugador al que le pasa algo como esto", dijo.Además agregó que no apelará la sanción de seis partidos. "No voy a apelar, no tengo abogado ni nadie que me asesore y tampoco quiero perder tiempo en eso. Ya me llegó la resolución y me parece risible pero si ellos así lo decidieron, está bien".De paso mencionó que debido a esto, y a que jugaba "ad honorem" con el equipo de Apopa, ha decidido acabar de manera oficial con su carrera como profesional."Ya después de eso no quiero seguir jugando. En Apopa no estoy amarrado pese a que tengo un año de contrato. Dejaré de ser profesional y ahora voy a denunciar donde yo quiera como un aficionado más", concluyó "Kalimba".Esto dice la resolución dada a conocer por la FESFUT: