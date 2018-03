Jugador paraguayo extorsiona al presidente de su club con fotos de cuando eran pareja

El Rubio Ñú de Luque, un pequeño equipo de la cuarta división del fútbol paraguayo, saltó a la palestra en las redes sociales después que se filtraran una serie de fotografías de uno de sus jóvenes jugadores, Bernardo Gabriel Caballero, junto al presidente del club, Antonio González.

El dirigente confesó que él y el futbolista eran pareja y además acusó al representante del jugador, Valentín Ozuna, de ser el encargado de divulgar las fotos íntimas como parte de una extorsión para conseguir el traspaso del deportista.

"Vamos a ser sinceros: esta es una persona que estaba conmigo y era muy especial para mí. Entre paréntesis, era mi pareja personal. Encontró refugio en este puto viejo de mierda. Y tenía todos los privilegios: vehículos que nunca pensó manejar en su vida. Manejó Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado, Hilux. Disculpen si esto les molesta a muchos, pero yo soy sincero", continuó.

Y descargó su furia con Caballero: "Sátrapa, bandido, estafador y desnutrido", aseguró González en una entrevista al programa Azul y Oro, de Luque.

Caballero dio su versión, criticó al presidente y lo acusó de extorsionarlo.

“Me decía que nunca me iba a dar mi pase, me mencionaba lo de la foto y que no va a dejar que yo me vaya de ahí, me amenazaba. No solo a mí, a otros jugadores también. Nos condicionaba. Decía que nos iba a promocionar y que nos iba a ver otro club. Pero nunca hizo eso. Al contrario, él mismo truncaba todo siempre”, relató el jugador.

Mientras tanto, Valentín Ozuna aseguró que él y Caballero sí son pareja desde hace cinco años, algo que fue reafirmado por el jugador.