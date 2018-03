Jugador mexicano asegura que “se hubiera suicidado” por la presión de la prensa

El jugador Jonathan Dos Santos lanzó este martes unas polémicas declaraciones y aseguró que la presión que ejerce la prensa en México es tanta que él ya se hubiera suicidado si la tuviera que soportar todos los días.

El volante del Villarreal y de la selección mexicana, hermano de Giovanni Dos Santos, soltó esta bomba después de analizar las críticas que ejerce la prensa deportiva mexicana cada vez que juega "el Tri". Asegura que la derrota por 7-0 ante Chile, en 2016, sigue generando mucho debate.

"Cada vez que vamos a la selección nos preguntan (sobre el 7-0) y la prensa es bastante dura. Aquí (en España) también lo es, pero no tanto como allá (en México)", declaró.

Y reveló hasta que punto llega la presión de la prensa: "Yo tengo la suerte de no vivir ahí (en México), porque a lo mejor si viviera ahí (la presión) me comía la cabeza y me suicido por todo lo que se habla y la presión que repercute por la pasión de los mexicanos".

Dos Santos, quien se formó en las canteras del Barcelona, pidió a los directivos del fútbol mexicano aposterle más a las inferiores y no contratar tantos jugadores extranjeros. Además, les suplicó no entorpecer los traspasos de jugadores mexicanos al fútbol europeo.