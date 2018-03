Jugador denuncia las “calamidades” que se viven en la selección de fútbol de Nicaragua

MANAGUA, NICARAGUA. El delantero venezolano de origen nicaragüense Jaime Moreno se despidió hoy de la selección de fútbol de Nicaragua envuelto en polémica, tras denunciar supuestos malos tratos hacia los jugadores.

La separación del jugador causó controversia en Nicaragua, ya que mientras la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) informó de que Moreno "renunció", este dijo públicamente que fue "amenazado" de que retirara sus señalamientos o sería expulsado de la selección, a lo que no accedió.

Previamente Moreno había denunciado en su cuenta en Twitter sobre una supuesta falta de condiciones para jugadores profesionales, como hacerlos viajar por tierra a Honduras luego de atravesar el Océano Atlántico, o no entregarles viáticos como es debido.

"Llego con toda la ilusión y las ganas del mundo, hasta que empiezo a saber que la Fenifut nos manda a Honduras en autobús, en el cual pasaremos todo el día de hoy, con 20 o más horas de viaje, para mañana jugar un amistoso con la selección de Honduras", dijo el futbolista en Twitter.

Moreno también dijo a periodistas que los dirigentes de la Fenifut albergan a los jugadores en un lugar insalubre (Escuela de Talentos de Diriamba), y que generalmente la "azul y blanco" goza de bajos niveles de organización.

"Yo no estoy pidiendo lujos, pido buenas condiciones, pido que los viáticos nos alcancen (para los gastos), esto es algo que queremos todos los jugadores, pero tienen miedo, no dan la cara, ya yo me cansé", sostuvo el jugador.

Aficionados al fútbol nicaragüense dieron su apoyo al "legionario" en las redes sociales.

La polémica se da a pocos días de la serie de dos partidos entre Nicaragua y Haití, por un boleto a la Copa de Oro Estados Unidos 2017, que inicia el 24 de marzo en el país antillano y culmina el 28 del mismo mes en el de Centroamérica.

Moreno, quien dijo que regresará a la "azul y blanco" cuando esta "se limpie y se mejoren las condiciones", es delantero del Cultural Leonesa en la Tercera División B de España.