Jugador del United pide perdón tras dar “like” a post que pedía el despido de Mourinho

El capitán del Manchester United, Antonio Valencia, pidió hoy disculpas tras "likear" por error un mensaje en las redes sociales en el que se pedía el despido del técnico de su equipo, José Mourinho.

"Ayer he dado like (me gusta) a un mensaje en Instagram sin leer el texto que acompañaba a la imagen", escribió hoy el jugador de 33 años en Twitter.

"No es mi punto de vista y pido disculpas por ello. Apoyo plenamente a mi entrenador y a mis compañeros y estamos dándolo todo para mejorar los resultados".

El futbolista ecuatoriano dio like a una imagen de sí mismo en Instagram en la que se decía que "era tiempo de que Mourinho se vaya".

Lo hizo el martes por la noche tras el empate sin goles ante el Valencia en la Liga de Campeones, un resultado que profundiza el malo momento de los dirigidos por Mourinho.

El United recibió abucheos del público en Old Trafford tras el tropiezo ante el conjunto español. El empate se suma a la reciente eliminación en la Copa de la Liga ante el Derby County de segunda división y la caída en la Premier League ante el West Ham.

El conjunto de Mánchester marcha en décima posición de la Premier League tras diez jornadas y está viviendo su peor comienzo de temporada en 29 años.

El error de Valencia ocurre en medio de rumores sobre una mala relación entre el capitán y el entrenador portugués, quienes según medios británicos casi no se hablan.