Jugador del UES sin recibir atención médica por deuda de aseguradora

El zaguero de la Universidad de El Salvador (UES), Edwin Martínez, aseguró que para hoy tenía programada una artroscopía (limpieza de meniscos) pero no se pudo llevar acabo por algunos contratiempos administrativos del seguro de la primera división."Desde que me hice los estudios, en diciembre del año pasado, tengo tres meses de estar esperando esta artroscopía. Me lesioné en juego contra Alianza, el pasado 16 de noviembre. Para hoy me programaron el ingreso a las 10:00 de la mañana, pero al llegar a la clínica me dijeron que la cirugía se había cancelado porque la proveedora de los materiales no los había mandado, porque no se le ha cancelado deudas anteriores de operación", apuntó el zaguero.Martínez indicó que luego de eso se fue a hablar con el gerente de la primera división profesional, Eliseo Juárez, quien le habría dicho que se está trabajando en su caso. "Pero no solo soy yo. Hay como otros tres jugadores que están antes de mí", apuntó el defensor del plantel académico.Por su parte, Juárez indicó que será hasta este martes cuando se pueda resolver el caso del jugador universitario. La compañía de seguros contratada por la liga mayor es ASSA."Hay un trámite que está pendiente con la aseguradora, pero ya para el martes en la tarde tenemos la aprobación", apuntó el gerente de la primera categoría.Por su parte, Mario Alegría, dirigente del UES, aseguró que ese caso es solo responsabilidad de la aseguradora que sirve a la primera division. "El jugador me habló a mí, pero nosotros no tenemos inconveniente, no es problema de nosotros", apuntó el directivo escarlata.Roberto Campos, directivo del Metapán y expresidente de la primera división, aseguró que como Metapán llevan a sus jugadores lesionados a un hospital y pagan por la atención. Luego de eso, viene el desembolso de parte del seguro de la liga."Si necesitamos una operación de urgencia para un jugador, Metapán lo que hace es pagar y nos quedamos esperando el reembolso. En este caso, UES es lo que debe hacer, lo que todos hacemos. Debe pagar porque le atiendan a su jugador y luego esperar por el reintegro del seguro", apuntó Campos.