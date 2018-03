Jugador del Tottenham se ofrece al Barcelona

El volante creativo del Tottenham Hotspur, el danés Christian Eriksen, no le pondría peros al Barcelona en caso que el club catalán le haga un llamado a sumarse a sus filas.Así lo dijo en una entrevista a un diario de su país, cuando le preguntaron sobre un posible interés del equipo que ahora dirige el español Ernesto Valverde. "No creo que haya muchos jugadores que digan no al Barcelona", expresó el habilidoso mediocampista.A sus 25 años, Eriksen, seleccionado de su país, no se pone techo en sus aspiraciones deportivas. "En el futuro me veo jugando al más alto nivel. Eso puede ser de aquí a dos o tres años y podría ser en otro club o incluso en el Tottenham si llegamos hasta el final", afirmó.Acá podés ver algunas de las jugadas, goles y asistencias del "mago danés" en esta campaña:Al jugador que formó parte del Ajax holandés, donde alcanzó la gloria a nivel doméstico, se le ha vinculado anteriormente al club donde es figura Lionel Messi y, de hecho, en la misma entrevista contó que llegó a probarse con miras a entrar a La Masía, la academia de fútbol de los culés."Jugué un partido, toqué el balón dos o tres veces y no me fue demasiado bien", relató el jugador de los "Spurs" sobre su experiencia en esa visoría.Por ahora, Eriksen tiene contrato con el equipo de Londres, donde su vínculo se mantiene hasta 2020, salvo que un club esté dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.