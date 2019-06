Jugador del Real Madrid será vendido al Chelsea

Mateo Kovacic dejará al Real Madrid para jugar en el Chelsea inglés, pero ya no a préstamo, sino como jugador propiedad del equipo londinense, de acuerdo a reportes de prensa en España.



"El Real Madrid y el Chelsea han cerrado el acuerdo por el traspaso de Mateo Kovacic. Fuentes de la negociación confirmaron a AS que la venta está prácticamente apalabrada y que el club madrileño ingresará en torno a 45 millones por el croata, de 25 años", afirma una publicación del diario AS este jueves, en su sitio web.



Kovacic jugó a préstamo la campaña pasada en el conjunto entonces dirigido por Maurizio Sarri –hoy en el Juventus– y tras ser tomado en cuenta en varios encuentros con los Blues, el cuadro presidido por Roman Abramovic mantendrá en sus filas al seleccionado croata.



En Real Madrid tuvo pocas participaciones hace dos temporadas y pese a la promesa de ser tomado más en cuenta, Kovacic decidió poner rumbo a la ciudad londinense, en busca de más protagonismo.