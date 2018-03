Jugador del Real Madrid se marcha a la Serie A

Los periódicos deportivos MARCA, Mundo Deportivo y Sport confirman este día que el portugués Pepe abandonará las filas del Real Madrid por un equipo de la Serie A."Ni China ni PSG, Pepe se va a Italia" titula hoy el medio Marca; por su parte, Mundo deportivo señaló: Pepe ha dado el ‘OK’ a un equipo italiano y finalmente, Sport escribió: Pepe se despide del Real Madrid.El portugués, que no entró por molestias en la convocatoria de Zinedine Zidane para el último partido de la temporada en el Santiago Bernabéu, mañana, no se despedirá de su afición y saldrá del equipo merengue cuando finalice su contrato el 30 de junio.Pepe cumplió 10 años en el equipo de la capital ibérica, procedente del Oporto a cambio de 30 millones de euros y ahora tiene ofertas sobre la mesa: el PSG, el fútbol chino y finalmente el Inter.La oferta de Italia es tentadora porque, el jugador no quiere salir de la órbita previo a la Copa del Mundo de Rusia y China provocaría eso, comentan los mencionados diarios españoles.