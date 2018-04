Jugador del Pasaquina revela que les deben dos meses de salarios

Kevin Sagastizado, mediocampista del Pasaquina, lamentó sufrir la tercera derrota en fila en el torneo Clausura 2018, esta vez ante Alianza, pero apuntó que el resultado fue producto de la falta de pagos de salarios en el plantel.

El volante nacional reveló que la dirigencia fronteriza les adeuda dos meses, correspondientes a febrero y marzo, y que aún no han tenido acercamiento para resolver esta problemática.

"Nos deben dos meses y lo peor es que la directiva no se acerca. No hay soluciones. Entonces estamos un poco solos en ese aspecto, pero esto ya viene desde hace unas semanas atrás. Entonces esto está afectando demasiado, no hay compromiso", criticó el jugador nacional.

Sagastizado aseguró que en semanas pasadas el plantel ha recibido abonos a cuenta gotas, sin la certidumbre de cuándo van a resolver por completo esta situación.

"Estamos muy mal, pero nosotros somos profesionales y vamos a intentar sacar esto adelante para el bien del club", sostuvo el jugador pasaquinense.

TÉCNICO CONFIRMA LA DEUDA

Por su parte, Francisco Robles, técnico del Pasaquina, reconoció la problemática y sostuvo que por ahora solo el vicepresidente del equipo, Rómulo Gómez, es quien está velando por resolverla.

"Yo espero que la junta directiva se acerque y hable con los jugadores. Yo creo que esto se puede vivir en paz. Yo creo que el dinero puede llegar. Ahora bien nosotros, como jugadores y cuerpo técnico, tenemos que dar la cara, porque de aquí para allá, porque ya no podemos dar ventajas si queremos clasificar", afirmó Robles.

"Ahorita solo don Rómulo está como junta directiva. Es quien nos da el total apoyo. Esperamos que el resto de directivos hablen con el grupo, porque las fechas que faltan son claves", sostuvo.