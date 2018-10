Jugador del Manchester United cuenta suplicio tras perder final de Champions ante el Barcelona

El exfutbolista del Manchester United, Michael Carrick, aseguró en una entrevista con el periódico británico The Times que sufrió una depresión después de perder la final de la Liga de Campeones contra el Barcelona en 2009.

En el citado partido, los azulgrana vencieron al United en el estadio Olímpico de Roma por 2-0, gracias a los goles de Samuel Eto'o y Leo Messi.

En el primer tanto, anotado por el delantero africano, Carrick perdió el esférico que inició la jugada que culminó Etoo.

"Seguía preguntándome a mí mismo: ¿Por qué hice eso? Y entonces (la depresión) creció como una bola de nieve. Fue un año difícil después de eso. Ya había ganado la Liga de Campeones antes, pero era irrelevante", aseguró el inglés.

"Sentí que estaba deprimido. Creo que así es la depresión. Lo describo como tal porque no era una cosa de un solo día. A veces me sentía fatal después de algunos partidos, pero entonces te recuperabas en un par de días. Pero aquella vez no era tan fácil. Era un sentimiento extraño", afirmó Carrick, quien ahora ejerce de asistente en el United.

Carrick, quien disputó 481 partidos con los Diablos Rojos, lamentó no haber hablado a nadie de su enfermedad y apuntó que se lo guardó para él "la mayoría del tiempo". "Ni siquiera mi familia conocía el verdadero alcance de esto", señaló.