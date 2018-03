Jugador del Liverpool sería el sucesor de Iniesta en el Barcelona

Philippe Coutinho podría ser la nueva estrella del Barcelona. Los rumores de que el brasileño llegará al club azulgrana son cada vez más fuertes y hasta Neymar y Luis Suarez apuestan por el joven de 24 años.

Neymar y Suárez publicaron recientemente una foto con el jugador y la presencia del mediocampista del Liverpool ha levantado sospechas en las redes sociales.

Muchos creen que en la imagen los tres futbolistas hablaban del futuro de Coutinho en el Barcelona. Neymar lo ha dejado claro en una entrevista, asegurando que la joven estrella del Liverpool tendría un sitio en el club blaugrana.



Image: Luis Suarez and Neymar with Liverpool's Coutinho after Uruguay-Brazil WCQ game #fcblive [via @RodriVazquez95] pic.twitter.com/puwIZ2WOyo