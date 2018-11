Jugador del Firpo no atendió convocatoria para estar ante Águila por deuda salarial

Luis Ángel Firpo sumó ante Águila 12 juegos sin ganar y la derrota por 3-0 a manos de los emplumados solo ahondó la crisis del equipo usuluteco, que ya suma casi tres meses sin salario y está sumido en el último lugar del Apertura 2018.

"Difícil la situación que estamos pasando como equipo grande que Firpo ha sido en nuestro fútbol. Seguimos en caída libre y tratamos que nos pese en lo mínimo los problemas externos que estamos sufriendo", declaró Asdrúbal Flores, técnico de los pamperos.

El entrenador reconoció que el impago salarial ha provocado incluso deserciones y que ayer el volante Carlos Anzora no quiso atender el llamado para jugar ante Águila por esa situación.

"Es díficil tapar el sol con un dedo y que todo esto no te afecte (en lo personal), pero he insistido al plantel que todo esto no afecte su rendimiento, que tratemos de cerrar dignamente el torneo y que nos preparemos porque luego se viene el otro torneo donde sí hay que sumar", añadió.

Flores pidió a los jugadores hacer un último esfuerzo. "Hay que seguir luchando ya que estamos en la colita del torneo y hay que buscar terminar el torneo de la mejor manera".