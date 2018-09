Jugador del Firpo: "Este partido no lo esperábamos"

Los defensores del Firpo Óscar Menjívar y Rodrigo Luján coincidieron tras la caída ante el Alianza que el desgaste físico tras el partido ante el Municipal Limeño del pasado jueves les pasó factura ante el Alianza que llegó al duelo sin haber jugado entre semana.

Según Menjívar, no fue acertada la decisión de programar anoche el duelo ante los paquidermo "fue un duro partido, fue un marcador abultado que no lo esperábamos, lastimosamente así fue. Nos pesó el estado físico, solo descansamos 50 horas y creo que no fue lo adecuado".

"Trabajamos bien, pero estamos cometiendo errores que nos cuestan caro", añadió el zaguero.

Mientras que el argentino Rodrigo Luján, manifestó que "queremos salir adelante, somos un equipo muy ganó pero tenemos que jugar en contra de todo lo extradeportivo. Un partido jueves y ahora sábado (anoche), nadie ha jugado así, lo hubieran pasado para el domingo (hoy), estamos con cansancio".

El argentino admitió que "jugamos mal el segundo tiempo, no nos debemos excusar, debemos trabajar, no queda de otra. Debemos de seguir luchando. Hicimos un buen tiempo, pero les dejamos la iniciativa porque ellos manejan bien la pelota".