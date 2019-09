Jugador del Chalatenango, víctima de racismo

El fútbol salvadoreño se empañó del racismo con lo sucedido este sábado en el partido entre Once Deportivo y AD Chalatenango. Cuando restaban 10 minutos de juego fue expulsado el defensor colombiano Luis Arboleda del cuadro norteño. En una barrida sufrió una herida en su rodilla izquierda.

Al ver la tarjeta roja, Arboleda se fue llorando del campo y en su retiro del terreno de juego el futbolista Diego Peraza le dijo unas palabras de racismo. Así lo denunció Luis finalizado el partido.

"Estaba en el suelo llorando por la expulsión, había sufrido una herida en la rodilla y el jugador de Once Deportivo (Peraza) me dijo 'ah va a manchar la cancha'. No tuve el tiempo para decírselo al Árbitro (Héctor Salazar). Desde que estoy en el fútbol salvadoreño es la primera vez que me pasa. Ni en Colombia tuve un percance así"

Arboleda tuvo el apoyo de su equipo. El doctor de Chalatenango, Carlos Osegueda, fue testigo del incidente. Los norteños elaboraron una acta para enviárselo a la Comisión de Arbitraje.

El técnico Juan Ramón Sánchez habló de esta situación.

"Arboleda se fue llorando por su expulsión, a parte de que hubo palabras racistas en contra de él. Eso le dolió mucho a él y le rodaron las lágrimas. Me dijo que no pensaba que esto sucediera en El Salvador porque lo trataron mal. Le dije que era una estrategia del rival. Pero el equipo ya tomó cartas en el asunto con esto para notificar a la Comisión de Arbitraje".

El defensa Félix Sánchez mencionó de esto "no me había dado cuenta pero el doctor Osegueda lo oyó y nos contó. Lamento que haya actuado así Diego Peraza porque tiene una buena familia. Esto no debe pasar en nuestra liga".