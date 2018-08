Jugador del Audaz anuncia su salida del equipo

Audaz sigue de capa caída. La última noticia es la separación del delantero nacional Levy Martínez, quien había renovado su contrato para jugar un segundo año con los coyotes, luego de que en la temporada 2017-2018 estuvo a préstamo por parte de su antiguo club, Alianza.

Contra Santa Tecla no vio minutos pero en la semana entrenó en el once titular para participar el sábado contra Jocoro. Sin embargo, el jueves 2 de agosto recibió una llamada del presidente de Audaz y nuevo miembro del comité ejecutivo de la Fesfut, Juan Pablo Herrera.

El Gráfico conversó con el jugador para conocer su versión. "Me salió Herrera que no me había inscrito porque el presupuesto se elevó para el equipo, creo que debió ser más honesto y decírmelo con más tiempo y no había problema. Ya me extrañaba que mi carnet no estaba para la primera fecha y ni los entrenadores sabían del problema”, expresó el jugador.

“A este señor le dije que me termine pagando los $700 que me quedó debiendo del Clausura 2018 y $1,050 de la pretemporada pero se quedó callado. No los podré demandar ante la Fesfut porque creí en su palabra y le firmé el finiquito en su momento y tampoco puedo reclamar porque mi nuevo contrato no lo registraron. Ya queda en la consciencia de ellos que honren su palabra y me paguen, aunque dudo que eso pase", agregó Martínez.

Levy lamentó lo que ha pasado con el equipo. "Cuando vine a este equipo pensaba que eran personas honradas pero el tiempo fue aclarando todo. Veamos los casos de dos excompañeros que tienen demandado al club (Mílton Palacios y Cristian Sánchez Prette). En Audaz son mañosos, no respetan su palabra".

Martínez explicó que ya cerró este negro capítulo en su carrera profesional y está ya en conversaciones con cuatro equipos. Sin dar detalles, indicó: "Uno es de Primera, el resto de Segunda. Espero arreglar pronto y centrarme en un nuevo objetivo".

El presidente de Audaz dio la versión de los hechos e hizo una acalaración de que no sacado del equipo.

"Lo de Levy, ayer hablé con él y le pedí que cambiara la actitud porque en los últimos días estuvo pasivo y cómodo. No lo despedí pero él ha hecho esa alarma. Ha cambiado mucho. Sabemos que viene de una lesión pero él ha sacado estas cosas. No lo he despedido, le pedí que sea más disciplinado. Ya si no quiere seguir con el equipo es decisión de él y no hay problema", dijo Herrera.

Levy disputó 36 partidos en la temporada 2017-2018, período en el que marcó 5 goles. Curiosamente, en esta pretemporada fue el único jugador que marcó un gol para el equipo de Apastepeque.