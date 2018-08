Jugador del Águila sobre el penal al Santa Tecla: "Nunca toqué a Baires”

La jornada cuatro del Apertura 2018 ante Santa Tecla le jugó una mala pasada al lateral izquierdo de los emplumados, Miguel Ochoa Lemus.

“Chalatío” Lemus como es conocido en los corrillos de la liga mayor, protagonizó junto al volante Gilberto Baires de los tecleños la jugada clave en el triunfo periquito sobre los aguiluchos al sancionarle el juez Jaime Herrera al minuto 66 una falta sobre el habilidoso “11” de los verdiazules dentro del área mayor que generó en el penal ganador.



“Lamentable el hecho de estar envuelto en esa acción polémica en el partido donde se generó el penal en contra, nunca toqué a (Gilberto) Baires, allí está el video que no miente, en realidad le mandé el video al árbitro (Jaime Herrera) porque en lo personal es un buen amigo mío, se lo mandé para que constatara que nunca toqué a Gilberto (Baires)", expresó.

Añadió que Baires fue "quien busca mi cuerpo, en realidad nunca veo su posición, estoy concentrado en la trayectoria de la pelota y al final (Herrera) pitó el penal, se equivocó, es humano, lamentablemente me sucedió a mí, se lo mandé y aún no me ha contestado, espero que acepte su error, ya no se puede hacer nada porque ya el partido se perdió pero espero que lo haga porque en realidad nos perjudicó a todos”.

Ochoa Lemus analizó también esa derrota por 2-1 ante los tecleños que provocó que los emplumados perdieran el liderato en la tabla general y su invicto de tres partidos en la liga.

“Sabemos que perdonamos a Santa tecla en el primer tiempo, lo dominamos pero no supimos manejar el partido con un hombre de más, pero el fútbol te brinda revancha y será este sábado ante Jocoro, esperamos que en casa saquemos los tres puntos que perdimos en Santa Tecla”, enfatizó.

El ex mundialista sub 20 en Turquía 2013 manifestó sentirse bien acogido por sus compañeros por lo que generó esa acción.