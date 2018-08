Jugador del Águila: "En ningún momento recuerdo haberle pegado a Gerson Mayén"

El atacante Mártir Misael Contreras de los emplumados del Águila reconoció que su expulsión ante Santa Tecla casi al final del partido fue porque le reclamó al árbitro Jaime Herrera con palabras fuera de tono.

La acción fue producto a la postura que el juez central tomó luego de sancionar un penal del volante Gerson Mayén contra él y que al final el árbitro invalidó al atender la banderola en alto de su asistente dos, César Rodríguez, señalando un fuera de lugar previo a esa acción.

“La verdad es que en la falta que sancionaron como fuera de lugar nosotros salimos en línea, el balón me quedó y llega (Gerson) Mayén y me mocha y el árbitro pitó penal, luego revocó su decisión y sancionó fuera de lugar, le exigí que me explicara el motivo por el cual revertía su decisión de concedernos penal en esa acción de Mayén sobre mí y el árbitro no sabía qué responderme”, admitió Contreras.

“Me dijo que el línea le indicó que era fuera de lugar del jugador con la camiseta 20 que es de José Ramírez y él ni por cerca estaba allí ya que su función en la jugada era de tomar un rebote, ellos mismos ni sabían qué decir y como le reclamé fuerte él tomó la decisión de expulsarme, estaba caliente por el partido y al final el afectado fuí yo”, admitió el atacante nacido hace 26 años en El Sauce, la Unión.

ÉL NO LO LESIONÓ

Contreras dijo además que se sorprendió conocer que Gerson Mayén resultó lesionado en dicha acción al sufrir una fractura en su tabique nasal y negó haber sido él el que provocó dicha lesión.

“Sinceramente en la jugada con Mayén en ningún momento recuerdo que le haya golpeado o que nos hayamos golpeado, fue él el que se me barrió por detrás para hacerme falta y por eso el árbitro sancionó penal, no sé si fue allí que sufrió el golpe, me enfoqué con el árbitro (en reclamarle) pero ni él me dijo que mi expulsión haya sido por esa acción, si no que fue por mi reclamo fuerte", expuso.

"Hasta hoy (jueves) supe que lo habían operado de su nariz, lamento mucho que le haya sucedido eso y espero que se recupere pronto, pero en verdad en ningún momento tuve un roce con él, he visto la acción y solo sale su barrida hacia mí”, explicó.