Jugador de la Serie A se gradúa con honores de maestría

El defensor de la Juventus de Turín no solo destaca en las canchas con su equipo, sino que también en las aulas luego de graduarse con honores en su maestría en administración de empresa.

El zaguero dejó sorprendidos a muchos al elaborar una tesis sobre el modelo de negocios de la ‘Vecchia Signora’, que no escatimó en felicitar al jugador en sus redes sociales oficiales.

Congratulazioni Dottor Chiello! ?????? Laurea specialistica a pieni voti in Business Administration per @chiellini ???? https://t.co/JaM4tBMY3a pic.twitter.com/9aLQiC7eDU — JuventusFC (@juventusfc) April 6, 2017

Fino alla fine. Questo motto mi accompagna in campo. E mi ha sostenuto in questi anni sui libri. Felice di essermi laureato! ?? pic.twitter.com/4bPZ7deJSV — Giorgio Chiellini (@chiellini) April 6, 2017

“Hasta el final. Este lema me acompaña en la cancha. Y me han apoyado durante estos años en los libros. ¡Alegremente me gradué!” publicó en las redes sociales el defensor italiano.