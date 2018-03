Jugador de San Jorge, San Miguel, es llamado a selección nacional sub 18

El club deportivo Los Andes, del departamento de San Miguel, cuenta con una joyita en sus filas. Se trata de Milton Quintanilla, un delantero de 18 años originario de San Jorge quien gracias a su talento ya se ganó incluso una convocatoria a la selección nacional juvenil, pero ha encontrado limitantes para cumplir con el desafío.

Milton ha hecho de Los Andes su segunda familia. Juega desde muy corta edad en el equipo, acobijado por la "Furia Verde" como uno de sus jugadores favoritos.

El delantero es uno de los exponentes del gol en el equipo de tercera división profesional y ha sido titular desde que llegó.

"La clave ha sido mucho trabajo, sacrificio y entrega en el equipo, para poder estar ahí", expresó Quintanilla.

El colombiano Eduardo Lara, técnico de la selección mayor y coordinador de selecciones juveniles, lo incluyó este año en una visoria en Usulután y ahora forma parte del grupo que se prepara para asistir a los Juegos Bolivarianos. Ahí copartirá cancha con Ronald Alexis Cerritos, jugador de la academia del DC United y quien recientemente fue llamado a la selección mayor.

"Estoy viviendo un sueño y se me está haciendo realidad", comentó con mucho entusiasmo, el seleccionado.

Esta es la convocatoria de la sub 18 en la que aparece Melvin:

Convocatoria Selección Nacional Sub18 pic.twitter.com/OssLA1vOaY — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 13 de octubre de 2017

PROBLEMAS PARA ENTRENARSE

Pero no todo es color de rosa. El recién convocado debe viajar los lunes hacia San Salvador para entrenar con la Sub 18 y regresa el jueves a San Miguel.

Practica un solo día con su equipo, Los Andes, y poco a poco los recursos económicos para realizar el viaje se le están acabando.

"Para poder ir hasta San Salvador un amigo de mi papá me lleva y me trae, porque nosotros no contamos con los recursos económicos. Pero doy la lucha porque es algo que me gusta", declaró.

Milton quiere ubicar con su buen fútbol al municipio de San Jorge en el mapa deportivo y de esa forma demostrar que en el interior del país también hay jóvenes talentosos con ganas de superarse y de vestir la azul y blanco.