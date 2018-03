Jugador de Costa Rica pide disculpas a Isco tras lesionarlo

El jugador costarricense Kendall Waston se disculpó con Isco Alarcón tras hacerle una jugada muy fuerte en el encuentro entre España y Costa Rica, la semana pasada, que ocasionó su lesión. Hoy el mediocampista incluso es duda con el Real Madrid para el juego del fin de semana ante el Atlético.

“Le pido perdón desde aquí (concentración de Costa Rica) y me gustaría hacerlo personalmente. No tuve mala fe. Yo entro siempre a la pelota. Desgraciadamente, lo lastime sin querer. Ojalá que se recupere para el derbi sin problemas. Veré ese partido”, comentó Waston.

Además, contó que sus intenciones jamás fueron dañar a Isco y que solo pretendió sacarle el balón.

“Fue una jugada muy rápida. Le pusieron una pelota en profundidad y por lo rápido que es él pensé que lo mejor era tirarme al suelo y ‘barrerle’. De hecho, saqué le pelota con la pierna izquierda, pero por la inercia de la jugada, le golpeé con la derecha”, continuó.

La entrada hacia el malagueño ha hecho que se ponga en duda su presencia en el derbi español, ya que el fin de semana el Real Madrid se medirá ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

ES SU ADMIRADOR

En la conversación con el diario español "Marca", Waston no se contuvo y mencionó que es fanático de Isco Alarcón, poniendo en un pedestal su trabajo.

“Nunca pensé que fue tan fuerte como para sacarlo del campo con dolor. Yo salí del campo y no me di cuenta de nada. Por eso no intenté disculparme tras el partido. De hecho, yo advertí de que estaba lesionado ya el domingo, cuando veo en redes sociales los insultos que me estaban lanzando. Yo creí que le habían cambiado para que le aplaudieran. Isco es uno de mis jugadores preferidos, es un crack, y saber que le pude lesionar me entristefce”.

En el choque amistoso entre Costa Rica y España, los europeos le propinaron una goleada a los ticos, marcándole un 5-0.