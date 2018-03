Jugador de Chalate calificó de payasada la confirmación de "Comanche" Mijango

@Tribunanorte_fm Payasada, Payasada y Payasada. Muy poco les importa el equipo y se llenan la boca diciendo que lo aman. Presidente de mentira; otra burrada. — carlos carrillo⚽2⃣2⃣ (@carrillo08) April 8, 2017

Luego de la decisión de la junta directiva de Chalatenango de mantener al guatemalteco Carlos "Comanche" Mijango, algunos jugadores del equipo norteño mostraron su inconformidad en las redes sociales.Uno de ellos fue el zaguero Carlos Carrillo, quien en su cuenta de Twitter calificó como "payasada" la decisión de la dirigencia norteña. "Payasada, Payasada y Payasada. Muy poco les importa el equipo y se llenan la boca diciendo que lo aman. Presidente de mentira; otra burrada", escribió el zaguero. El viernes, la directiva de Chalatenango tenía el plazo para inscribir a William Renderos , a quien habían llamado para suplir al “Comanche” y que los entrenó durante los últimos dos meses. De lo contrario, no se le programarían los próximos encuentros.Sin embargo, no pudieron desinscribir al chapín porque no pueden pagarle una deuda y por ello optaron por dejarlo en el cargo de manera oficial hasta el final del Clausura 2017.