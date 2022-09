Jugador de Canadá tapa logo de Nike como protesta tras marcar ante Catar: ¿Cuál fue el motivo?

La celebración de Jonathan David tras marcarle a Catar tapando el logo de la marca Nike generó muchas reacciones alrededor del mundo. Y es que el delantero del Lille de Francia de 22 años realizó la acción como protesta luego que la marca norteamericana negara al equipo nacional darle un uniforme nuevo para usarlo en el Mundial de Catar 2022.

Canadá es por el momento la única selección clasificada al Mundial de Catar 2022 que no estrenará uniforme. Por tal motivo, el grupo de jugadores que conforman el equipo de la hoja de Maple están decepcionados, así como sus aficionados.

El motivo por el cual Nike no les dio el nuevo uniforme es que los dirigentes de la Federación de Canadá no confiaban en que el equipo clasificara al mundial y por eso no gestionaron la indumentaria. Pero tras el final de las eliminatorias, Canadá se clasificó en primer lugar por encima de Estados Unidos y México.

Es por eso que Canadá volverá a un Mundial por primera vez desde 1986 sin tener una indumentaria nueva.

