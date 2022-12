Jugador de Australia manda mensaje sobre Messi antes del juego con Argentina

"Será un partido de 11 contra 11, no hay 11 Messis, hay uno solo", aseguró Milos Degenek, defensa de Australia, ante el encuentro de octavos de final del Mundial de Catar 2022 contra Argentina.



“Siempre me ha encantado Messi y creo que es el mejor que ha jugado nunca”, declaró Degenek, quien apostiló: "Pero no es un honor jugar contra él, porque es solo un ser humano, como lo somos todos. Es un honor estar en los octavos de final de un Mundial. Ese es el honor en sí mismo".



Para el futbolista nacido en Croacia, de 28 años, debutante en Catar en una fase final mundialista, la Albiceleste tiene "la motivación de que podría ser la última Copa del Mundo de Messi y él quiere ganar la Copa del Mundo y terminarla en lo alto".



"Nosotros trataremos de impedirlo. Soy un gran admirador suyo pero me encantaría ganar una Copa del Mundo más que él gane", añadió Degenek, quien consideró que los 'Socceroos' habían "aprendido" de la derrota contra Francia (4-1).



"Les tuvimos demasiado respeto en ese primer partido", dijo el australiano, quien destacó la reacción de su equipo en las victorias, sin encajar gol alguno, ante Túnez y Dinamarca.



"El partido (ante Argentina) será completamente diferente. Obviamente tenemos tiempo para prepararnos, y lo haremos. Pero, de nuevo, son dos estilos de fútbol completamente diferentes. Francia juega de una manera, Argentina jugará de otra manera", indicó.



“Sabemos que este equipo está lleno de estrellas, incluso Dybala está en el banquillo y Lautaro Martínez sale del banquillo", añadió Degenek.