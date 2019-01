Jugador de Audaz al que no dejarán fichar con Águila: "No me quieren devolver el favor"

El Clausura 2019 será recordado por un torneo de idas y vueltas. Uno de los equipos que corrió para atender las deudas, a los jugadores que querían irse e inscribirse fue Audaz. Uno de los jugadores que salió afectado en esta carrera es Elvin Alvarado, jugador de 20 años que ya tiene dos torneos con los coyotes.

En la semana se conoció el interés de Club Deportivo Águila por él. El jueves estuvo en el Barraza, después de que había un acuerdo verbal entre las directivas pero ese panorama cambió.

El viernes estuvo presente en la reunión con Roberto Campos, quien presidirá al equipo. En rueda de prensa, el directivo dijo sobre Elvin que "él está inscrito para este torneo como reservista y debe terminarlo, luego puede hacer lo que quiera".



Elvin contó a El Gráfico que no se respetó un acuerdo de caballeros en el equipo, donde podía salir en enero.

''Antes de que el licenciado Campos llegara al Audaz tenía un acuerdo de palabra con los directivos. Para el Apertura 2018 me hicieron firmar por un año para quedar inscrito pero con la condición de que si salía una mejor oportunidad me prestaban y ahora me salen que no me quieren devolver el favor. El viernes estuve en la Federación y traté de convencerlos de que ya no me sentía bien en Audaz y que en el otro equipo (Águila) me pagarían mejor. Me di cuenta que otros que intentan salir tendrán sus documentos. No es justo, soy joven y me están cerrando las puertas'', apuntó.

Alvarado argumentó que, por estar como reservista ''no estoy ganando bien, no me pagan mensualmente. Este viernes que querían inscribir a Audaz, a los compañeros se les dio el 48% del dinero adeudado, a mí no me dieron nada. Me fui molesto porque les he tenido que rogar y es feo estar haciendo eso. Esperaba que me dieran la misma cantidad que al resto de jugadores. Les dije incluso 'si no me quieren ayudar denme lo que me corresponde del porcentaje como a todos y aunque no me den el pase, les firmo y no juego este torneo', fui el único que no recibió dinero''.

Sobre el acuerdo que tenía con Águila, agregó ''la idea era arreglar por dos años. No me había ido antes a San Miguel porque esperaba un acuerdo entre los dos equipos. Antes de que se conociera que el licenciado Roberto Campos sería el nuevo presidente, Juan Pablo Herrera y el gerente Jaime Barrera me informaron que sí me cederían al Águila y por eso viajé el jueves a San Miguel. Al final no se respetó el acuerdo de palabra conmigo y quieren que se una a la pretemporada del Audaz el lunes'', agregó.