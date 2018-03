Juego del FAS en el Quiteño depende de comisión de la FESFUT

El presidente del FAS, Guillermo Morán, confirmó hoy el deseo tigrillo de jugar su partido de semifinales ante Alianza este jueves por la noche, en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana.

El único inconveniente es que el Quiteño no cuenta con iluminación desde que en mayo una de sus torres de energía eléctrica sucumbió.

Ayer, tras el juego ante Águila, la directiva tigrilla dijo que están dispuestos a alquilar una torre auxiliar para poder jugar esta semana, pero el aval definitivo debe darlo la comisión de revisión de escenarios deportivos, un órgano auxiliar de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Precisametne, Morán dijo que en las próximas horas harán la solicitud a la comisión para el peritaje al estadio Oscar Quiteño. De acuerdo con el directivo, se harán pruebas con luces montables para poder jugar en horario nocturno.

"Esperamos que la comisión de escenarios apruebe lo que estamos proponiendo. Esperamos que la comisión pueda llegar mañana a Santa Ana para que se pueda hacer la inspección", apuntó el titular de la dirigencia tigrilla.

OTRA OFERTA

Ante esa versión de la dirigencia fasista, EL GRÁFICO buscó la versión de miembros de la comisión de revisión de escenarios deportivos, pero Víctor Zenón Gómez está fuera del país con la sub 21; Roberto Campos, directivo del Metapán, no pudo dar su opinión por estar castigado por la FESFUT; y Victorino Rodríguez no atendió sus teléfonos móviles.

Néstor Castaneda, presidente de Estadios Deportivos de El Salvador (EDESSA), sociedad dueña del estadio Cuscatlán, aseguró hoy que ya envió una propuesta a la dirigencia del FAS para que el choque de ida de semifinales se dispute en el Coloso de Monserrat. El equipo tigrillo responderá hasta solventar lo del Quiteño.