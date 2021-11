Juan Sánchez, tras su debut en Alianza: "Era el sueño que tenía desde pequeño"

El jugador Juan Sánchez debutó en la primera división con Alianza durante el partido de la ultima fecha de la fase regular del torneo ante Jocoro.

Sánchez, el salvadoreño de 20 años, completó su proceso de formaciones en la institución paquiderma: pasó por la categoría sub-17, reserva y ahora completó sus primeros 45 minutos en la primera división.

"Estoy agradecido con Dios porque me permitió cumplir un sueño de debutar, agradecido con mis compañeros que me dieron la confianza, al técnicos porque confío en mí", dijo luego del encuentro.

Goleador en las categorías inferiores del equipo, donde también formó parte de campamentos con Lanús de Argentina, y Tigres de Monterrey, Juan Sánchez recordó por todo lo que pasó para poder cumplir su sueño.

El debut de hoy es gracias a un trabajo que vengo haciendo desde hace un tiempo atrás de la reserva, creo que es producto de eso se me dio la oportunidad de debutar", expresó.

Entre otras cosas, describió sus primeros instantes en el campo. Nerviosismo, entusiasmo, motivación y sobre todo, hambre de gol.

"Me sentía un poco nervioso, pero al final cuando uno entra en la cancha y se toca la primera pelota ahí queda todo. Gracias a Dios porque lo pude hacerlo bien. Estaba emocionado porque era el sueño que tenía desde pequeño, no hay mejor forma que hacerlo en el mejor equipo del país. Entré motivado, sinceramente entré a buscar el gol, no se me dio pero creo que pude contribuir con buenas jugadas para que el equipo pudiera ganar", concluyó.