Juan Ramón Sánchez aún no aparece en el banquillo firpense

El técnico Juan Ramón Sánchez, estratega de Luis Ángel Firpo, afirmó que su reaparición en el banquillo manudo demorará un poco más a raíz que aún no recibe el aval médico para posar en el banquillo usuluteco tras el éxito de su operación de su rodilla izquierda el pasado 24 de enero en el hospital nacional de Santa Tecla.“Si Dios lo permite me integraré ya al trabajo de Firpo la otra semana a fin de poder hacer mis terapias en Usulután”, externó el técnico izalqueño de 64 años. “El martes tengo consulta con mi ortopeda y dependeré de lo que él me diga para preparar mi traslado a los entrenos en Usulután y poder hacerme allá también mis terapias, he hecho dos sesiones y siento que mi recuperación va por buen camino”, afirmó.Sánchez debió ir al quirófano el mes pasado a fin de restablecer su rodilla izquierda luego de sufrir años atrás una rotura de ligamentos que le provocaba dificultad al caminar.“El martes que vaya a consulta me retirarán las grapas sobre mi rodilla, pero mi ausencia física no ha sido valladar para estar al pendiente del equipo, me comunico a diario con el profesor (Rafael) Mariona (su asistente técnico) y sé todo lo que pasa en su interna”, aclaró el técnico sonsonateco.Sobre el partido de esta noche en Chalatenango, Juan Ramón Sánchez confesó que “habrá mínimos cambios al plantel que empató ante Santa Tecla en la echa anterior, seguro que irá Nicolás Muñoz de entrada para ser pareja con (Pierre) Pluchino, creo que sería la única novedad por ahora, veremos en lo que resta del día que no haya variantes de última hora”, aseguró el técnico de los ultralempinos.